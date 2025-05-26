ابن زينة يتعرّض للأذى بسبب جارها.. والفنانة تتحرّك قانونياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرّرت الفنانة زينة، اليوم الإثنين، محضراً في قسم شرطة الشيخ زايد ضد أحد جيرانها في الكمبوند الذي تقيم فيه، بعد تعرّض نجلها عز الدين لعضّة كلب أثناء لعبه كرة القدم داخل الموقع المخصص للأطفال.

وأفادت زينة في أقوالها أمام رجال المباحث بمدينة 6 أكتوبر، أن الكلب يعود لأحد سكان الكمبوند، وقد هاجم ابنها أثناء لهوه، متسبّباً له في إصابة استدعت نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية والحصول على الأمصال الوقائية اللازمة.

وأكدت الفنانة أنها سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق والتحفّظ على الكلب لحين استكمال التحريات.

في سياق آخر، قررت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، أمس الأحد، تأجيل دعوى زينة بشأن زيادة نفقة طفليها التوأم من الفنان أحمد عز، إلى جلسة تُعقد في آب/أغسطس المقبل للاطلاع.

وكانت محكمة الأسرة قد ألزمت أحمد عز في وقت سابق بدفع نفقة شهرية قدرها 80 ألف جنيه لطفليه، بعدما ثبت حصوله على أجر مرتفع عن مشاركته في فيلم “ولاد رزق”.