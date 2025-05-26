هل يتكرر سيناريو “العشق الممنوع” في مسلسل “ليلى٢”؟ إليكم التّفاصيل

مع اقتراب انتهاء الموسم الأوّل منه، انفصل الممثّل البيرين دويماز رسميًّا عن مسلسل “ليلى”، إذ سيسجّل حضورًا أخيرًا في الحلقة القادمة من العمل الّذي تعاقد مع الممثّل بيرك باكي أوغلو ليكون شريك جيمري بايسال الجديد بعد إعلان مغادرة “دومياز”.

وقد شهد “ليلى” على تغييرات عديدة خاصّة مع إعلان شركة الإنتاج عن تجديده لموسم ثانٍ، إذ ستتغيّر قصّته تمامًا وسينضمّ العديد من الشّخصيّات خاصّة مع انضمـام الـممثّل سلجـوق يونتام (نجم العشق الممنوع) إذ تشير المعلومات المتداولة أنّ سيناريو المسلسل الشّهير “العشق الممنوع” سيعاد مجدّدًا بالموسم القادم إذ إنّ ليلى (جيمري بايسال) سوف تتزوّج (سلجوق يونتيم) ولكنّها ستقع في حبّ ابن شقيقه (بيرك باكي أوغلو) وذلك في إشارة إلى أنّ السّيناريو مشابه تمامًا لما حدث في مسلسل “العشق الممنوع”.

كما سيشهد الموسم الثّاني تغييرات عديدة إذ سيتِمّ عمل مرور زمنيّ في المسلسل لمدّة عام كامل على أن تبقى الشّخصيّتان نور ومالي الوحيدتَين المستمرّتَين في العمل.

كما انضمّ الممثّل تورغول توليك بحيث سيمثّل دور نجل “فيدات كور أوغلو” (سلجوق يونتيم) أمّا بيرك باكي أوغلو فسيمثّل دور “خليل” نجل شقيق فيدات.