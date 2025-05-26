الممثلة زينة في قسم الشّرطة… والسّبب ابنها

تعرّض نجل الممثّلة زينة لحادث نُقِلَ على أثره إلى المستشفى لتلقّي العلاج بشكل سريع.

في التّفاصيل، أنّ زينة حرّرت اليوم الإثنين محضرًا في قسم شرطة الشّيخ زايد ضدّ جارها في أحد المجمّعات الشّهيرة، بعد أن هاجم كلبه ابنها أثناء لعبه بكرة القدم أمام المنزل، ممّا تسبّب في إصابته بجروحٍ استدعت نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وقد باشرت الجهات الأمنيّة المختصّة التّحقيق لمعرفة تفاصيل الواقعة خاصّة أنّ الممثّلة زينة طالبت الجهات الأمنيّة باتّخاذ العقوبات القانونيّة اللازمة ضدّ صاحب الكلب، خاصّةً في ظلّ عدم مراعاته الضّوابط المتّبعة لتربية الحيوانات في الأحياء السّكنيّة.

نذكر أنّ زينة كانت قد حقّقت نجاحًا في مسلسل “العتاولة” الذي شاركت في بطولته هذا العام للسّنة الثّانية على التّوالي والّذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت وحقّق نجاحًا واسعًا. العمل من بطولة أحمد السّقّا، باسم سمرة، فيفي عبده ونخبة كبيرة من الممثّلين ومن إنتاج شركة “الصّبّاح”.