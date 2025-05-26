شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر يصل لوس أنجلوس لحضور افتتاح فيلمه "40 يوم" بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

وصل الفنان حسام داغر إلى لوس أنجلوس وذلك لحضور افتتاح فيلمه "40 يوم"، الجمعة المقبل، بحضور عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسيين والجالية المصرية وبحضور الفنان سامي الشيخ.

فيلم 40 يوم فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لأمريكا عن طريق حدود المكسيك، واسم الفيلم هو فترة الأحداث التي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة أربعين يومًا عبر الحدود من كولومبيا، مرورًا بنيكاراجوا عبورًا بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا.



حسام داغر في لوس أنجلوس

تدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل يحاولان العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي وتربطهما ببعض علاقات إنسانية متعددة.

الفيلم بطولة العديد من الممثلين من أمريكا وأمريكا اللاتينية والهند وأرمينيا وأفريقيا ما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث ومتوقع طرح الفيلم في دور السينما الأمريكية في بداية 2025.

وأكد حسام داغر أنه ينتظر عرض الفيلم ويعتبره خطوة مهمة في حياتي الفنية وقفزة كبيرة في السينما الأمريكية العالمية.