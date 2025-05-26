شكرا لقرائتكم خبر عن الدورة الثانية لمهرجان أفلام الطلبة باسم النجم يحيى الفخراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام الدورة الثانية لمهرجان أفلام الطلبة، من 12 حتى 14 أكتوبر المقبل، في الجامعة البريطانية، والدورة الجديدة للمهرجان تحمل اسم النجم يحيى الفخراني تقديرًا لمشواره الفني الحافل بالأعمال الخالدة.

كما أعرب النجم يحيى الفخرانى عن سعادته وتقديره للجامعة، على هذا التكريم وإطلاق اسمه علي دورة المهرجان هذا العام يشار إلى أن إطلاق اسم الفنان الكبير يحيي الفخراني علي الدورة الثانية من مهرجان الجامعة لأفلام الطلبة يأتي تقديرًا للدور التنويري والفني الكبير الذي لعبه علي مدار مشواره الفني ومساهمته في منح الفرص العديدة للشباب من المواهب الفنية.

شهد اختيار الدكتور يحيى الفخراني رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، ترحابا كبيرا، لما له من اعتراف دولي بقيمة ومكانة الفنان المصري، في دورته الحادية عشرة، ومن جانبه قال الدكتور يحيى الفخراني لليوم السابع: "إن كل من يتحدث اللغة العربية من الممكن أن يكون من جمهور الفنان المصري والعكس صحيح".

ويأتي ذلك تعليقا على إعلان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"؛ اختيار الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني؛ رمزًا للثقافة العربية لعام 2025م، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العربي للشعر؛ في دورته الحادية عشرة، تقديراً لإسهاماته البارزة؛ في مجال الفن والثقافة العربية، حيث أدى دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الثقافية العربية؛ على مدار مسيرته الطويلة، وواصل إبداعاته التي أثرت في الأجيال المختلفة؛ فأصبح رمزًا من رموز الفن المصري والعربي.