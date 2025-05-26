شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان روتردام للفيلم العربي يحتفل بربع قرن من الفن والانفتاح والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعبّر عن تطوّر رؤيته الفنية وتوسّع تأثيره الثقافي، يحتفل مهرجان روتردام للفيلم العربي هذا العام بمرور 25 عامًا على انطلاقته عبر برنامج متنوّع يدمج السينما مع فنون أخرى مثل الموسيقى، الأزياء، التصوير، والمأكولات. وتتميّز هذه الدورة بامتداد فعالياتها خارج صالات السينما، إلى أكبر متحف للهجرة في أوروبا: متحف FENIX، الذي افتتحته الملكة ماكسيما يوم 15 مايو 2025 بمدينة روتردام.

وقال مدير المهرجان "روش عبد الفتاح": متحف FENIX يقع في قلب منطقة كاتندريخت، ويُعدّ صرحًا معماريًا وفنيًا يحتفي بقصص المهاجرين كما يروونها بأنفسهم، داخل مبنى صناعي سابق يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وتم ترميمه وتصميمه من جديد من قِبل المعماري الصيني الشهير ما يان سونغ، ويتميّز بدرج حلزوني ضخم أُطلق عليه اسم "الإعصار"، رمزًا للحركة والهجرة والتغيير.



وأضاف "روش": وهذا العام نستضيف ضمن فعاليات برنامج "أرابيسك" المصاحب للمهرجان بمدينة روتردام عرض أزياء استثنائيًا للمصممة المغربية سهام الهبطي، التي تُعدّ واحدة من أبرز الأسماء في عالم القفطان المغربي المعاصر، وهي معروفة بجمعها بين الأصالة المغربية والذوق العصري، وتقدّم عرضًا يبرز الجماليات الغنية للتراث العربي في قلب أوروبا، داخل فضاء متحف FENIX، بحضور جمهور متنوّع من صُنّاع السينما والمهتمين بالثقافة والفن العربي.



واستكمل "روش عبد الفتاح" حديثه قائلاً: من أبرز محطات البرنامج الثقافي لهذا العام أيضًا، معرض “مدى” الفوتوغرافي، الذي يُنظَّم بالشراكة مع شركة ميكا بيك للإنتاج الإعلامي في أوروبا، حيث يُقام في الفترة من 28 مايو إلى 1 يونيو ضمن فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي، ويستعرض أعمال 25 مصوّرًا فوتوغرافيًا من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأضاف"روش": كل صورة في المعرض تحكي حكاية من الأزقة والأسواق الشعبية إلى الوجوه اليومية والطقوس التراثية، ويقدّم المعرض مشاهد بصرية نابضة من الخليج إلى المغرب، ويمثل كل مشارك عدسة فريدة، ورؤية شخصية تعكس نبض المدن، وملامح الإنسان العربي، وتفاصيل الهوية والذاكرة، وتقام ليلة الافتتاح (بدعوة خاصة يوم 28 مايو في De Doelen روتردام، وتكون الدعوة عامة للجمهور في الفترة من 29 مايو إلي 1 يونيو في LantarenVenster روتردام.

ومن خلال دمج الفن السابع مع الفنون البصرية والحيّة، يسعى مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الخامسة والعشرين إلى تقديم تجربة ثقافية متكاملة، فهذه الدورة ليست فقط احتفالًا بالسينما، بل أيضًا مساحة للقاء بين الثقافات، واستكشاف الغنى البصري والاجتماعي الذي يحمله العالم العربي إلى أوروبا.