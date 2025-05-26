شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والد السيناريست إياد صالح.. وهاني سرحان أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان والد السيناريست إياد صالح، لمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، لصلاة الجنازة عليه، والذي وافته المنية أمس الأحد، وحرص على الحضور المؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود.

وكان قد أعلن السيناريست إياد صالح عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي "الأستاذ صالح يوسف شرف الدين".. صلاة الجنازة اليوم الإثنين بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين".

بدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاي" عام 2017، وقدم أول عمل درامي له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصي الثاني.

كما شارك صالح في كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زي العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثاني 2024.