شكرا لقرائتكم خبر عن من العراق إلى هوليوود.. يوسف عباس يضع الموسيقى التصويرية لـ Debriefing the President والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سلسلة نجاحاته في مجال الموسيقى التصويرية والعزف على العود، يخطو الموسيقار العراقي يوسف عباس خطوة جديدة نحو العالمية، حيث يتولى مهمة تأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل الأمريكي Debriefing the President، الذي تم تصويره في مصر ضمن مجموعة أعمال أجنبية سهلت لجنة الأفلام المصرية تصويرها هناك.

مسلسل Debriefing the President يتناول حياة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مستندا على أحداث واقعية، مستوحاة من تجربة ضابط في الاستخبارات الأمريكية الذي قام باستجواب صدام عقب القبض عليه في ديسمبر 2003 بعد الغزو الأمريكي للعراق، حيث تم تصوير مشاهد تمثل العراق والولايات المتحدة الأمريكية في مصر.

ومن جانبه عبر يوسف عباس عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الضخم، واصفا إياه بـ البوابة التي ستعبر بها موسيقاه إلى هوليوود، خاصة بعد مشاركته السابقة كعازف عود في عدد من المسلسلات العالمية، وكون المسلسل واحد من أضخم الانتاجات الدرامية في العالم.

وأوضح عباس أن اختياره لهذا المشروع جاء كونه موسيقيا عراقيا عاصر حقبة صدام حسين، مما يمنحه القدرة على يعبر عن روح تلك الزمنية لأحداث المسلسل.

وأشار يوسف عباس إلى أنه يعمل حاليا على التأليف الكامل للموسيقى التصويرية للمسلسل المكون من 6 حلقات، وأنه اعتمد بالكامل على تخليق موسيقى حقيقية حية تتناسب مع أجواء وروح المسلسل.



يوسف عباس



وأكمل يوسف عباس أنه يستخدم مجموعة كبيرة من الآلات الموسيقية للوصول لمشاعر كل شخصية داخل المسلسل خاصة في اللحظات المحورية ضمن السياق الدرامي للمسلسل.

وعن الآلات الرئيسية المستخدمة في تكوين الموسيقى التصويرية، قال يوسف عباس إنه حرص على وجود الآلات العراقية والخاصة في منطقة الغربية بالعراق والآلات الكردية ليعبر عن روح وهوية العراق، خاصة في المشاهد المرتبطة بشخصية الرئيس الراحل صدام حسين.

وأوضح يوسف عباس إنه فخور بالتجربة خاصة وأنها تجربة عالمية يشارك فيها جول كينمان في دور ضابط وكالة الاستخبارات الأمريكية الذي أُوكلت إليه مهمة استجواب الرئيس العراقي بعد اعتقاله، وهو واحد من أبرز نجوم العالم وسبق وقدم أعمال متميزة منها The Killing ، RoboCop، وSuicide Squad، بالإضافة إلى الممثل وليد زعيتر ، الذي يقدم دور صدام حسين.

مسلسل Debriefing the President من إخراج ليزلي جريف ويقدم في المسلسل رؤية إخراجية تجمع بين الدقة التاريخية والبُعد الإنساني وتمكن من خلق مناخ بصري ودرامي مشحون بالتفاصيل، مع إيقاع درامي يحافظ على التوتر من أول لحظة حتى النهاية.