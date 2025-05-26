شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الإثنين، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، والتي تستمر حتى 30 من الشهر الجارى، وذلك في مكتبة مصر الجديدة، في أجواء تحتفي بالإبداع السينمائي والتبادل الثقافي بين الدول الناطقة بالفرنسية.

يأتي الافتتاح هذا العام احتفالًا بمرور 120 عامًا على تأسيس حي مصر الجديدة وإنشاء قصر البارون، برؤية المعماري البلجيكي البارون إمبان، وسط حضور كبير من الشخصيات الفنية والثقافية والدبلوماسية، بالإضافة إلى عشاق السينما من مختلف الجنسيات.

ويشارك في حفل الافتتاح عدد من السفراء والوفود الدبلوماسية، من بينهم السفير اليوناني بالقاهرة، والسفير أحمد خفاجي ممثلًا لوزارة الخارجية المصرية، إلى جانب ممثلين عن السفارة الفلسطينية وسفارات أخرى للدول الفرنكوفونية، بالإضافة إلى وفود رسمية من عدة وزارات مصرية.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم النجمة ليلى علوي والأديب الكبير محمد سلماوي، تقديرًا لمسيرتهما الفنية والأدبية الطويلة، وتأثيرهما العميق في المشهد الثقافي والسينمائي المصري والفرنكوفوني. كما ترأس ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، بمشاركة نخبة من المبدعين العرب والدوليين.

وتضم لجان التحكيم في المهرجان شخصيات بارزة مثل المخرج عادل عوض، مدير التصوير كمال عبد العزيز، الممثلة شيري عادل، والسيناريست عمرو سمير عاطف، إلى جانب شخصيات دولية مثل الناقدة التونسية إنصاف أوهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس.

وتتضمن مسابقات المهرجان أيضًا:

الأفلام القصيرة برئاسة أمير رمسيس.

أفلام 3,2,1 سينما برئاسة نيفين شلبي.

مسابقة الجيل زد برئاسة طارق الإبياري.

مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي، وهي الفئة المستحدثة هذا العام، برئاسة المنتج عمرو قورة.

ويحتفي المهرجان أيضًا بالذكرى الـ50 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، من خلال فقرة خاصة في حفل الافتتاح، إلى جانب برنامج مخصص للسينما الفلسطينية بعنوان "قصص سينمائية من أرض الملاحم"، وعروض لأفلام تهتم بنشر التوعية الطبية.

تقام العروض في كل من مكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني، وتشمل باقة متنوعة من الأفلام الروائية، الوثائقية، القصيرة، أفلام التحريك، وأخرى من إنتاج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشات وندوات ثقافية بحضور صناع الأفلام والجمهور.