شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني: فيلم "ريستارت" يناقش سيطرة السوشيال ميديا على عقول الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم تامر حسني عن ملامح رسائل فيلمه الجديد "ريستارت"، موضحًا أنه يناقش قضية مهمة تتعلق بسيطرة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على حياة الناس بشكل مفرط، حتى باتت تؤثر في قراراتهم ومستقبلهم.

وقال تامر: "الفيلم بيطرح فكرة إن السوشيال ميديا استولت على وقتنا بالكامل، والناس بقت بتتحرك على حسب تعليقات الآخرين، ومشغولين دايمًا بالموبايل، لدرجة إن مفيش وقت نراجع نفسنا أو نفكر في تطوير ذاتنا".

وأضاف لـ"الخليج 365": "أنا شخصيًا بحب أصحى وأسأل نفسي كل يوم إزاي أطور من نفسي، ولو لقيت فيا جانب سلبي بحاول أشتغل عليه، وبحب أسمع رأي الآخرين حتى لو كان نقد، لأن النقد ممكن يفتحلك عينك على حاجة مش واخد بالك منها، وينورلك طريقك".

وكان النجم تامر حسني قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور عرض السينمات يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.