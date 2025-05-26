شكرا لقرائتكم خبر عن jafar panahi ليس الأول في الفوز بالسعفة الذهبية لإيران من كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم المخرج الإيراني جعفر بناهي التريندات بعد فوزه بـ السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائى، عن فيلمه حادث بسيط، خلال حفل الختام وتوزيع جوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، وهي الجائزة التي وزعت في ختام فعاليات المهرجان وتسلمها من النجمة كيت بلانشيت وجوليت بينوش.

ويأتي فوز jafar panahi بالسعفة الذهبية فى مهرجان كان السينمائي، ليكون المخرج الايرانى الثاني يحصل على هذه الجائزة بعد أن حصل عليها المخرج الراحل عباس كياروستامي عن فيلم "طعم الكرز" في عام 1997.

وشهد المهرجان أول أمس السبت حالة من الارتباك وذلك بعدما انقطع التيار الكهربائي عن جنوب شرق فرنسا، بما يشمل مدينة "كان" ومحيطها، لكن المنظمين قالوا إن الحفل الختامي لن يتأثر بذلك.