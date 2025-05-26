شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مسيئة واستدعاء سفير.. فوز jafar panahi بالسعفة الذهبية يثير أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استدعت إيران القائم بالأعمال الفرنسي في طهران، احتجاجًا على تصريحات "مهينة" لوزير الخارجية الفرنسي عقب فوز المخرج الإيراني جعفر بناهي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية، وصف جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا فوز jafar panahi بأنه "بادرة مقاومة ضد النظام الإيراني"، علي حد زعمه.

وحصل بناهي، البالغ من العمر 64 عامًا، على جائزة السعفة الذهبية عن الدراما السياسية "حادث بسيط".

وأضافت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "عقب التصريحات المهينة والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة التي أدلى بها الوزير الفرنسي، تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي في طهران إلى الوزارة".

وقالت إن إيران تُدين "إساءة استخدام الحكومة الفرنسية" لمهرجان كان "لدفع أجندتها السياسية ضد الجمهورية الإسلامية".

فيلم بناهي، المُستوحى من فترة اعتقاله، تصدّر استطلاعات رأي النقاد طوال أسبوع مهرجان كان، وتجاهلت هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية فوز بناهي.