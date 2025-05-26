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آية سماحة تهاجم مشيرة إسماعيل بسبب عيادة بيطرية.. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة المعتزلة مشيرة إسماعيل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات مثيرة أدلت بها في أحد البرامج التليفزيونية، تحدثت خلالها عن معاناتها مع تحويل الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه بحي مصر الجديدة إلى ما وصفته بـ"مستشفى للكلاب".

سكان بمصر الجديدة يطالبون بوقف تحويل شقة إلى عيادة بيطرية
 

وأكدت مشيرة أنها تقيم في نفس العقار منذ أكثر من 42 عامًا، وأن سكان العمارة فوجئوا منذ فترة بقيام أحد الأشخاص بتأجير الدور الأرضي وتحويله إلى عيادة بيطرية، رغم أن العقار مخصص للسكن فقط، وليس لأي أغراض تجارية.

وأضافت: "الكلاب اللي في المكان حجمها غير طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة"، موضحة أنها حاولت التواصل مع الجهات المعنية، من رئاسة مجلس الوزراء إلى محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن، وتابعت: "إحنا في زمن الانضباط، ومينفعش حد يطغى على حقوق غيره".

جدل بعد إغلاق عيادة بيطرية بمصر الجديدة.. اتهامات لمشيرة إسماعيل
 

من جهته، رد أحد أصحاب العيادة البيطرية بمنشور عبر حسابه على فيسبوك، عبّر فيه عن استيائه من غلق المكان على الحيوانات قائلًا: "قلنا للحي إن فيه حيوانات جوه، قالوا مش مهم تموت، أهم حاجة مشيرة إسماعيل متزعلش!".

وبدورها هاجمت الفنانة آية سماحة تصرف مشيرة إسماعيل، معتبرة أن العيادة مرخصة وأن إغلاقها بهذا الشكل يعرض حياة الحيوانات للخطر، وكتبت على حسابها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!.

وأضافت آية سماحة في منشورها:"اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم «مشيرة» متزعلش مش هى دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟، ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟"

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الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بين من يؤيد مشيرة في حقها كسكان يعترضون على وجود نشاط غير سكني، ومن يهاجم طريقة التعامل مع العيادة البيطرية والحيوانات داخلها.

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

 

مشيرة إسماعيل
مشيرة إسماعيل

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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