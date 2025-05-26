شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البيجرمي يصور أغنيته الجديدة في المجر بتوقيع المخرجة بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حسام البيجرمى من تسجيل أحدث أغانيه التى تعاون فيها مع الشاعر كريم حكيم والملحن خالد فتحي والتوزيع لكريم أسامة، وينوى خلال الأيام المقبلة السفر إلى المجر لتصويرها فيديو كليب من إخراج بتول عرفة، ويأتي ذلك بعد النجاح الذى حققته أغنيتة الأخيرة "نويت" ووصولها إلى مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحها على يوتيوب ومنصات الأغانى.



حسام البيجرمى

الموزع والملحن الموسيقى حسام البيجرمى حل مؤخرًا ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يعرض على تليفزيون "الخليج 365 " ويقدمه الصحفى عادل عبد الله.

وفى لقائه قال البيجرمى إنه مر فى مشواره الفنى بمحطات مهمة جعلت منه موزعا وملحنا شارك فى صناعة البهجة بتعاونه مع العديد من نجوم الطرب فى الوطن العربى، وذكر أن أهم محطاته التى شهدت ميلاده فى عالم الموسيقى كانت أغنية "حضن الغريب" لتامر حسنى، ثم تلاها العديد من الأغانى التى وزعها لتامر منها نور عينى وكل مرة وأحلى حاجة فيكى وغيرها.

ثم انتقل إلى محطة أخرى فى حياته وهى التعاون مع المطرب صابر الرباعى، والذى أكد أنه فخور بهذا التعاون الذى أضاف إليه الكثير.

كما ذكر محطة أخرى كانت تعتبر من المحطات الفارقة في مشواره هي تعاونه مع الملحن سهم الذى أشار إلى أنه تعلم منه الكثير في المزيكا.

واختتم حديثه عن أهم محطات حياته وهى التعاون مع المطرب الكبير عبد المجيد عبد الله التى دائما يعتبرها وساما على صدره، كما تعاون البيجرمى مع حمادة هلال وسامو زين وغيرهما من المطربين.