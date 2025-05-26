تامر حسني يتحدث عن احتمالية عودته لبسمة بوسيل.. رده مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 01:51 مساءً - على هامش احتفاله بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "ريستارت"، الذي أُقيم مساء أمس الأحد 25 مايو، كشف النجم تامر حسني عن حقيقة عودته لطليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، حيث ظهر تامر حسني خلال حملة دعائية لحفله الأخير وهو يكتب حرف اسمها على يده، الأمر الذي أوضحه أنه كتب حروف أسماء عائلته ومنهم بسمة بوسيل التي يعتبرها ابنته الكبرى ولا يستطيع القسوة عليها.

تامر حسني عن بسمة بوسيل: ابنتي الكبرى

رد الفنانمن خلال موقع " ET بالعربي" عن حقيقة عودته لطليقته بسمة بوسيل، حيث قال: "هي واضحة جدًا أنها كانت حروف عائلتي كلها، لأ مرجعناش بس دي حروف عائلتي والتي لا يوجد أي شخص أقرب إليّ منهم".

وأكمل تامر: "كان اقتراح من المخرج إني هكتب ايه على إيديا عايزين نبقى شبه الشخصيات الناس اللي بيغنوا "روك" فقلت عيلتي، بسمة دي بنتي الكبيرة ومهما حصل ومهما الناس لعبوا في دماغها، ولا يمكن مهما عملت إني أقسى عليها فهي في دمي".

وتابع تامر حسني: "أنا أموت نفسي ولا أزعلها، وهي أم أولادي ربنا يخليهالهم وعاملة مجهود كبير جدًا مع الأولاد وربنا يوافقها ويصلح حالها في كل خطواتها اللي بتعملها".

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العرض الخاص لفيلم "ريستارت"

شارك النجم تامر حسني فرحته واحتفاله بالعرض الخاص لفيلمه "ريستارت"، المُقرر طرحه في صالات السينما اعتبارًا من يوم 29 مايو الجاري، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2025، مع أبطال العمل بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن؛ وهم محمد ثروت، باسم سمرة، إلهام شاهين، أحمد سعد، عصام السقا، ميكا، والمؤلف أيمن بهجت قمر، كزبرة، حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، ومهندس الصوت هاني محروس، والمطرب مصطفى حجاج، وآخرين.

فيما غابت الفنانة هنا الزاهد عن العرض الخاص بسبب ارتباطها بعرض مسرحية "الباشا" التي تشارك فيها إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

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تامر حسني يحضر العرض الخاص بطريقته الخاصة

قصة وأبطال فيلم "ريستارت"

وقد فاجئ النجمحضور العرض الخاص لفيلمه "ريستارت" بدخوله اللافت إلى السجادة الحمراء على متن عربية شعبية "تمناية" وسط أجواء احتفالية صاخبة، وصاحبه أبطال العمل محمد ثروت، باسم سمرة وعصام السقا.فيلم "ريستارت" سيُطرح في مصر والوطن العربي اعتباراً من يوم 29 مايو الجاري. ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها في المجتمع؛ فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند. وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائيوهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا؛ فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما؛ فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور. مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.

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