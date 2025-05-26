أمينة خليل تفاجئ الجمهور بالاحتفال بـ ليلة حنّتها.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 01:51 مساءً - في خطوة مفاجئة، وعلى الرغم من نفيها لشائعات الارتباط، فاجأت الفنانة أمينة خليل جمهورها ومحبيها الاحتفال بمراسم زفافها، حيث أقامت مساء أمس الأحد الموافق 25 مايو حفل "ليلة حنتها" وسط أجواء عائلية وأصدقاء مقربين من الوسط الفني.

احتفال أمينة خليل بـ "ليلة حنتها"

شاركت الفنانة جميلة عوض من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جمعتها بالنجمةمن ليلة حنتها؛ وعلقت عليها قائلة: "مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة"، في إشارة إلى، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول المناسبة".

وقد ظهرت أمينة في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان أبيض من الستان، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع اعتماد مكياج ناعم أبرز رقة وجمال ملامحها.

أمينة خليل تحتفل بليلة حنتها - الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب جميلة عوض على إنستغرام

وقد أثارت الصورة فضول متابعيها ومحبيها ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أن النجمة أمينة خليل لم تفصح حتى الآن عن موعد الزفاف أو هوية العريس.

أطلعوا على أحدثهم أمينة خليل.. نجوم طاردتهم شائعات الارتباط

أمينة خليل تعلق على أنباء استعدادها للزفاف.. هسعدكم الصبر بس

وكانت الفنانة أمينة خليل قد تصدرت خلال الأيام الماضية ترند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد تردد شائعات ارتباطها بالمصور أحمد زعتر، وذلك بعد ظهورهما معًا والتقاطه لها عدد من الصور، وذلك خلال حضورهما فعاليات الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي 2025.

وخرجت أمينة عن صمتها وردت على شائعات ارتباطها من خلال لقائها مع موقع "سينماتك" حيث قالت: "أنا دائمًا حريصة جدًا على إن أجعل حياتي الشخصية خاصة جدًا، وأنا اخترت أبقى ممثلة ورحت للشهرة بنفسي، ولكن هناك أشخاص آخرون لم تختار ذلك، ولا يصح أن يدفعوا ثمن اختيارهم إن أنا في حياتهم، ودائماً أحب أعطائهم لاحترامهم، ولا أحب أتحدث عن هذه الأمور في التليفزيون".

وأضافت أمينة خليل: "طبيعي إن الناس تكون مهتمة وعندها فضول تعرف الحاجات دي، وأنا لما أحب أتكلم أكيد هبقى عايزة أشارك كل الميديا، ولما أحس إني عايزة أتكلم هسعدكم وأفرحكم معايا الصبر بس".

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أحدث أعمال أمينة خليل التلفزيونية

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يُذكر أنّ، حققت نجاحًا جماهيريًا ضخمًا، في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "لام شمسية" وهو دراما اجتماعية تشويقية، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للإعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته كلّ من: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

يمكنكم قراءة قبل تكريمها على هامش مهرجان كان 2025.. أمينة خليل صوت المرأة في الدراما المصرية

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