حبايبي.. هكذا وصفت الملكة رانيا الأميرة سلمى والأمير هاشم في احتفالات يوم الاستقلال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 01:51 مساءً - احتفلت أمس الأحد 25 مايو المملكة الأردنية الهاشمية بيوم الاستقلال الـ 79، حيث تزينت سماء الأردن بالألعاب النارية، وجابت مواكب الأمن وهي تزهو بالأعلام الأردنية، كما اُقيمت العروض العسكرية وسلسلة من الأنشطة الثقافية في عدة مناطق من أرجاء المملكة.

الملكة رانيا تُبرز مشاركة الأمير هاشم والأميرة سلمى في احتفالات يوم الاستقلال

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من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا العبدالله صورة لابنتها الأميرة سلمى وابنها الأمير هاشم، أبرزت من خلالها حضورهما احتفالات يوم الاستقلال الذي وافق أمس. وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصورة كلمة واحدة: "حبايبي".

الملك عبدالله الثاني في الاحتفال وتغيب الملكة رانيا

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شهد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن حفل يوم الاستقلال الذي أُقيم في قصر الحسينية، حضره لفيف من الشخصيات العامة والملكية منهم الأميرة منى؛ والدة الملك عبدالله، ولي العهد الأمير الحسين، الأميرة سلمى والأمير هاشم، بينما تغيبت الملكة رانيا، الأميرة إيمان والأميرة رجوة.

وقد عللت الملكة رانيا غيابها عن الاحتفالات لخضوعها لفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر، وجاء ذلك من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها مع الأميرة إيمان تشاهدان الاحتفالات من خلال التلفاز، وعلقت على الصورة قائلة: "كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة. للأسف هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة".

الملك عبدالله الثاني يرعى احتفالات يوم الاستقلال

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رعى الملك عبدﷲ الثاني الحفل الذي أُقيم في قصر الحسينية، بمناسبة يوم الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأمير هاشم بن عبدﷲ الثاني، الأميرة سلمى، عدد من الأمراء والأميرات والسادة الأشراف، هذا بالإضافة لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وممثلين عن فعاليات شعبية وأحزاب وهيئات ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني. وقد أنعم الملك بأوسمة ملكية على شخصيات ومؤسسات وطنية تقديراً لدورها الفاعل في تطوير الأردن، وتعزيز نهضته وإنجازاته.

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ملحوظة: تمت الإشارة للأميرة رجوة الحسين في الصورة باسم رجوة خالد بن مساعد بن سيف، حيث تم التقاط الصورة يوم 12 مارس 2023.

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