عليا بهات تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء لمهرجان كان وتتعامل معه بذكاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 01:51 مساءً - على الرغم من مشاركة العديد من نجوم بوليوود في مهرجان كان السينمائي، إلا أنه من بين أكثر اللحظات انتظاراً، كانت لحظة ظهور عليا بهات على رد كاربت المهرجان؛ إذ سجلت في اليوم الأخير وقبل الأخير إطلالاتين خطفت الأضواء وأصبحت حديث العالم.

عليا بهات تواجه مشكلة على السجادة الحمراء

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في اليوم الأخير لمهرجان كان السينمائي، الذي انتهت فعالياته يوم السبت الماضي 24 مايو، سجلت عليا بهات ظهورها الثاني على رد كاربت المهرجان بالساري الهندي، وكأنها تستعرض الثقافة الهندية في أول ساري هندي من العلامة التجارية Gucci.

وأثناء التقاطها الصور على السجادة الحمراء، واجهت موقفاً كاد يعرقل صفو اللحظة؛ حيث انزلقت القلادة التي كانت ترتديها وكادت تسقط، ولكن تعاملت عليا مع الموقف وأمسكت بها قبل سقوطها وثبتتها، وتحولت هذه اللقطة إلى اللقطة الأكثر شهرة في تلك الليلة.

عليا بهات تسجل أول حضور لها بمهرجان كان

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على الرغم من أن عليا بهات ظهرت كثيراً في العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، إلا أنها لم تسجل أي حضور في مهرجان كان السينمائي على مدار مشوارها الفني، وقد شهد اليوم الحضور الأول لنجمة بوليوود لحضور العرض الخاص لفيلم Mastermind (العقل المدبر).

وكان من بين أبرز ضيوف السجادة الحمراء في اليوم قبل الأخير النجمة فيولا ديفيس، جيليان أندرسون، إيل فانينغ، إيمي جاكسون، كوكو روتشا، ليون هاني، ماهلاغا جابيري، بالإضافة لأبطال الفيلم وأعضاء لجنة تحكيم نظرة ما.

نجمات بوليوود في مهرجان كان السينمائي

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لم يقتصر حضور مشاهير بوليوود في مهرجان كان السينمائي على عليا بهات فقط، فقد سبق وحضر العديد من النجوم والنجمات منهم آيشواريا راي التي سجلت حضورها في النسخة الـ 78 من المهرجان لعرض فيلم "The History of Sound"، المشارك في المسابقة الرسمية. أيضاً كان في قائمة الحضور جانفي كابور التي انضمت لباقي فريق فيلم Homebound- المشارك في قسم نظرة ما- إيشان خاطر وفيشال جيثوا، نيراج غيوان، كاران جوهر.

ومن بين قائمة حضور بوليوود في المهرجان أيضاً أديتي راو حيدري، جاكلين فرنانديز، نيتانشي جويل، سيمي جاروال.

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