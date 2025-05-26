تامي هيمبرو بإطلالة محتشمة أثناء تواجدها في هذا البلد العربي

ميرنا وليد - بيروت - تقضي تامي هيمبرو حاليًا عطلة في مصر.

وقد اتخذت هذه المؤثرة في مجال اللياقة البدنية، البالغة من العمر 31 عامًا، خطوةً نادرةً باختيارها زيًا محتشمًا للغاية أثناء زيارتها للأهرامات المصرية يوم الأحد.

غطت تامي صدرها ببلوزة بيج اللون أثناء التقاطها سلسلة من صور السيلفي أمام المعلم الشهير، وأكملت إطلالتها ببنطال بلون متناسق، وغطت شعرها بحجاب، وأكملت الأم لثلاثة أطفال إطلالتها بسوار ذهبي بسيط، وأبرزت جمالها بلوحة مكياج برونزية.

شاركت تامي أيضًا سلسلة من الصور مع صديقاتها في الأهرامات خلال رحلة الفتاة.

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