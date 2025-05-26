نقابة الفنانين السوريين تثير الجدل بشطب 4 فنانين دفعة واحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة، أعلنت نقابة الفنانين السوريين شطب عضوية أربعة من أعضائها في المجلس المركزي، هم الممثلتان أمل حويجة وميس حرب، والمسرحي محمد آل رشي، إضافة إلى المطرب نور مهنا الذي كان يشغل منصب نائب النقيب خلال الفترة الماضية.

وجاء القرار عبر بيان رسمي نُشر على صفحة النقابة في دمشق على “فيسبوك”، ممهوراً بتوقيع نقيب الفنانين مازن الناطور، وأشار إلى أن القرار صدر “استناداً إلى النظام الداخلي وأحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وبعد موافقة الهيئة المصغّرة”، من دون توضيح الأسباب الكاملة وراء شطب الأعضاء.

كما أعلنت النقابة تعيين الفنان يوسف عبده عضواً جديداً في المجلس، إلى جانب إعادة توزيع المهام بين الأعضاء، في جلسة عُقدت يوم الإثنين 19 أيار/مايو 2025. وتضم التشكيلة الجديدة كلاً من: حسين المطلك، روعة ياسين، كوزيت باكير، زهير قنوع، جهاد عازر، وعلي القاسم.

وقد أثارت هذه القرارات موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجم البعض نقيب الفنانين معتبرين أن قراراته “انتقامية” تجاه كل من يخالفه، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من مستقبل النقابة بعد سلسلة التغييرات المفاجئة.

وتأتي هذه التطورات عقب اجتماع سابق لأعضاء المجلس في بداية الشهر، تقرّر خلاله سحب الثقة من مازن الناطور وتكليف نائبه نور مهنا بمهام النقيب مؤقتاً، إلا أن الناطور نجح لاحقاً في إلغاء القرار، الأمر الذي رأى فيه البعض سبباً محتملاً لما وصفوه بـ”الرد الكيدي” من خلال قرارات الشطب الأخيرة.