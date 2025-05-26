تكريم ليلى علوي في “مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة “مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية” عن تكريم النجمة ليلى علوي خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، التي تنطلق مساء اليوم الإثنين وتستمر حتى 30 أيار/مايو، وذلك في مكتبة مصر الجديدة، بحضور نخبة من الشخصيات الفنية والثقافية والديبلوماسية، إلى جانب جمهور متنوع من عشاق السينما.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرة ليلى علوي الفنية الزاخرة، حيث تترأس أيضاً لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة لهذا العام، والتي تضم في عضويتها الفنانة شيري عادل، والمخرج عادل عوض، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، والمخرج الفلسطيني خالد الشيخ، والناقدة إنصاف أبو هيبة.

ويشمل حفل الافتتاح كذلك تكريم كلّ من الناقد السينمائي محمود قاسم، والكاتب الكبير محمد سلماوي، الذي يحلّ ضيف شرف على هذه الدورة.

كما تم الإعلان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، والتي يترأسها المخرج أمير رمسيس، وتضم الفنانة هدى الإدريسي والناقدة هنا عليوة.

ويُقدّم المهرجان هذا العام خمس مسابقات فنية، تشمل: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، مسابقة الأفلام القصيرة، مسابقة “321” لأفلام الدقائق الثلاث، مسابقة أفلام الكارتون، بالإضافة إلى استحداث مسابقة جديدة لأفلام الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تواكب التطورات التقنية وتأثيراتها المتسارعة في عالم السينما.