أمينة خليل تحتفل بليلة حنّتها وسط تكتم حول موعد الزفاف وهوية العريس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة أمينة خليل جمهورها بالاحتفال بـ”ليلة حنّتها” مساء الأحد، في أجواء عائلية بحضور عدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني، وذلك استعداداً لحفل زفافها المرتقب، دون الكشف عن تفاصيل الموعد أو هوية العريس حتى الآن.

وانتشرت صورة من الحفل نشرتها الفنانة جميلة عوض عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت فيها أمينة بإطلالة بسيطة وعفوية، وعلّقت جميلة على الصورة قائلة: “مينمين هي العروسة… ليلة الحنّة”، في إشارة محبّة إلى أمينة خليل، من دون أن تُفصح عن أي معلومات إضافية.

رغم الحفل، لم تُعلّق أمينة على المناسبة عبر منصاتها الرسمية، ما زاد من فضول المتابعين الذين تفاعلوا مع الصورة بشكل واسع، متسائلين عن تفاصيل الزفاف المنتظر.

وكانت قد ترددت مؤخراً أنباء عن ارتباط أمينة خليل عاطفياً بالمصوّر أحمد زعتر، خاصة بعد ظهورهما معاً في مهرجان كان السينمائي، وقيام زعتر بالتقاط صور خاصة لها على السجادة الحمراء. وردّت أمينة حينها بطريقة غامضة، قائلة: “اصبروا وهتفرحوا”، مؤكدة أنها ستعلن الأمر إذا أصبح رسمياً.

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور درامي لأمينة خليل من خلال مسلسل “لام شمسية” الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب أحمد السعدني، محمد شاهين، أسيل عمران، وعلي قاسم، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وقد حقق المسلسل تفاعلاً إيجابياً من الجمهور والنقاد.