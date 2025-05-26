ياسمين عبد العزيز تشعل “كأس إنرجي للدراما”: “بقيت سنغل!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خَطَفَت الفنانة ياسمين عبد العزيز الأضواء خلال حضورها حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي للدراما” في موسمه التاسع، حيث ظهرت بإطلالة مشرقة وابتسامة عفوية، تفاعل معها الجمهور والصحافيون على السجادة الحمراء. وسرعان ما تصدّر ظهورها مواقع التواصل الاجتماعي، لما تميّزت به من خفة ظل وروح مرحة خلال اللقاءات الإعلامية على هامش الحفل.

ونشر شقيقها، الفنان وائل عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، وثّق لحظة طريفة لياسمين خلال حوارها مع الصحافيين، حين سألَتها إحدى الصحافيات عن سر تألقها مؤخراً، لتردّ ممازحة: “علشان بقيت سنغل!”، وهو الجواب الذي أثار موجة من الضحك والتفاعل الكبير بين الحاضرين، واعتبره البعض إشارة ذكية تحمل دلالات خاصة حول حياتها الشخصية.

الحفل الذي أُقيم مساء الأحد، نظّمته إذاعة “راديو إنرجي 92.1” احتفاءً بأبرز نجوم وصنّاع الدراما خلال موسم رمضان الماضي، وسط حضور لافت لعدد كبير من الفنانين، من بينهم: خالد سليم، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، فتحي عبد الوهاب، أنوشكا، عمرو محمود ياسين، هدى المفتي، مايان السيد، دنيا سامي، دياب، أشرف عبد الباقي، وغيرهم.

كما شهد الحفل هذا العام تكريماً خاصاً للنجم الكبير عادل إمام كضيف شرف الدورة، تقديراً لعطائه الفني الطويل وإرثه الغني في الدراما العربية.