صورة لـ عمرو دياب بملامح صعيدي وبائع قصب تثير التفاعل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة طريفة للنجم عمرو دياب، ظهر فيها بملامح صعيدية وهو يرتدي جلباباً ويبيع عصير القصب، في مشهد غير مألوف للهضبة، وأرفقت الصورة بتعليق ساخر: “جالتني جول”.

الصورة، التي تم تصميمها باستخدام الذكاء الاصطناعي، أثارت موجة من التفاعل والضحك، وحققت آلاف الإعجابات والمشاركات في وقتٍ قياسي، حيث لفتت الأنظار بدقة التفاصيل والتشابه الكبير مع ملامح دياب الواقعية.

وتنوّعت تعليقات الجمهور بين السخرية والإعجاب، فكتب أحدهم: “الهضبة نزل السوق”، بينما علّق آخر: “الذكاء الاصطناعي غيّر المهنة بس مخلّاش الكاريزما تروح!”.

وتأتي هذه الصورة ضمن موجة من الأعمال الفنية التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تخيّل النجوم في شخصيات وأدوار غير معتادة، ما يمزج بين الإبداع التكنولوجي والتسلية الرقمية.

على صعيد آخر، أحيا عمرو دياب حفلاً جماهيرياً حاشداً في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة، وسط حضور الآلاف من محبيه. وقبيل صعوده إلى المسرح، عُرض فيديو وثائقي قصير يُلخّص مسيرته الفنية، تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، ليتوّج الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ” وسط تصفيق وهتافات الحاضرين.