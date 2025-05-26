مها الصغير بعد تصريحات السقا: رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول ظهور لها بعد الجدل الذي أثارته تصريحات طليقها الفنان أحمد السقا مع الإعلامية بسمة وهبة، شاركت الإعلامية مها الصغير متابعيها بصورة لوالدها الراحل، خبير التجميل الشهير محمد الصغير، وذلك عبر خاصية القصص المصورة في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، بمناسبة ذكرى ميلاده.

وكتبت مها رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعر الفقد العميقة، قالت فيها: “تذكّرك سهل، أنا بعمله كل يوم… لكن افتقادك صعب، وهو وجع القلب الذي لا يزول أبداً”، ما لاقى تفاعلاً واسعاً من متابعيها الذين عبّروا عن تعاطفهم مع كلماتها الصادقة.

ويُعدّ محمد الصغير من أبرز خبراء التجميل في العالم العربي، وقد رحل عن عالمنا في يناير 2021 بعد معاناة مع فيروس كورونا، تاركاً وراءه إرثاً مهنياً حافلاً بالتعاون مع نخبة من النجوم في الوطن العربي.

وكانت مها الصغير قد تصدّرت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بعد إعلان انفصالها الرسمي عن أحمد السقا، عقب زواج دام أكثر من 26 عاماً.