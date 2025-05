وثائقي جديد يبحث مستقبل الأمير هاري: هل يُسامحه البريطانيون؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الخلاف العائلي بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز الثالث مثار اهتمام الصحافة البريطانية، إذ سلط وثائقي جديد بعنوان “Harry: Can He Ever Be Forgiven?” الضوء على فرص تصالح الأمير مع العائلة المالكة واستعادة مكانته لدى البريطانيين.

الوثائقي، الذي يتناول تداعيات ابتعاد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن الحياة الملكية، ناقش سُبل المصالحة، حيث استعرض الصحفي البريطاني كيفن ماغواير أربع خطوات رئيسية قال إن هاري بحاجة لاتخاذها: التصالح مع شقيقه الأمير ويليام، ومع والده الملك تشارلز، والعودة إلى ممارسة المهام العامة، واستعادة شعبيته المتراجعة.

وفي تصريحات لصحيفة “ميرور”، أشار ماغواير إلى أن نجاح هاري في تحقيق هذه الخطوات “قد يصنع قصة ملهمة عن الخلاص والقبول الشعبي”، مؤكداً أن الجميع على استعداد لمسامحته، شرط أن يبادر ويتنازل، ويوقف تصريحاته الجدلية بحق العائلة المالكة.

بدورها، اعتبرت الإعلامية إميلي أندروز أن عودة هاري إلى تقديم خدمة عامة ستكون مفيدة له وللملكة المتحدة، مضيفة أن ذلك قد يُعيد التذكير بجوانبه الإيجابية.

أما السياسي والصحفي آن ويديكومب، فأكد في الوثائقي أن عودة العلاقة الجيدة بين هاري ووسائل الإعلام تمر عبر “مسار مفيد يحترمه الجميع”، ما قد يُعيد له مكانته السابقة في أعين الشعب البريطاني.