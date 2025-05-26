جولة صيفية ومفاجآت.. روبي في نشاط فني لافت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ الفنانة روبي نشاطاً غنائياً مكثفاً قبيل إجازة عيد الأضحى، حيث تستعد لإحياء سلسلة من الحفلات خلال الأيام الأخيرة من شهر أيار/مايو الجاري، ضمن جولة فنية تشمل الأردن ومصر.

وتنطلق الجولة من العاصمة الأردنية عمّان، حيث تحيي روبي حفلاً جماهيرياً ضخمًا في نادي ديونز يوم 30 مايو، وهو الحفل الأول لها في الأردن. وقد روّجت روبي للحدث عبر حسابها الرسمي على إنستغرام قائلة: “جمهور الأردن جاهزين، مبسوطة إني هكون معاكم لأول مرة”.

وفي اليوم التالي، الموافق 31 مايو، تُحيي روبي حفلاً جديداً في إحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة في مصر، بحضور جماهيري كبير، وتقدّم خلاله مجموعة من أبرز أغانيها المحبوبة مثل: “ليه بيداري”، “ندل وعيوطة”، “الهشك بشك”، “أول مر”، وغيرها من الأعمال التي تميزت بها.

وتُحضّر روبي لمفاجآت فنية خلال حفلاتها، من بينها تقديم أعمال غنائية جديدة، إلى جانب تعاون مرتقب مع الفنان محمود العسيلي في أغنية سيتم طرحها خلال موسم الصيف عبر مختلف المنصات الموسيقية.