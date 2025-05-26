راغب علامة يُشعل الأوبرا السلطانية ويُكرَّم في أوّل وقوف على مسرحها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا السوبر ستار راغب علامة حفلين جماهيريين ناجحين على مسرح دار الأوبرا السلطانية في سلطنة عُمان، وسط حضور كثيف من جمهوره ومحبيه الذين توافدوا للاستمتاع بأدائه الحي والمميز.

وشهدت الأمسيتان مفاجأة خاصة، حيث قدّم راغب علامة أغنيته الجديدة “ترقيص” لأول مرة مباشرة على المسرح، والتي لاقت تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققة أصداء إيجابية وتهاني من عدد كبير من النجوم.

وفي ختام الليلة الثانية، تم تكريم علامة بدرع تقديري من السيد حمد الكندي، تكريمًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من ثلاثين عامًا، ولثباته كنجم محبوب لدى جماهيره في العالم العربي.

ويُواصل راغب علامة صيفه الحافل بسلسلة من الحفلات والمشاركات الفنية، مؤكداً حضوره الدائم في المشهد الغنائي العربي.