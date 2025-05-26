إيرادات قياسية لـ”ليلو وستيتش” و”المهمة المستحيلة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجّلت دور العرض العالمية انتعاشًا ملحوظًا مع انطلاق عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى، إذ حقق فيلما “ليلو وستيتش” بنسخته الواقعية، و*”المهمة المستحيلة – الحساب الأخير”* (Mission: Impossible – Final Reckoning)، إيرادات قياسية بلغت 494.2 مليون دولار حول العالم، من بينها 208.5 مليون دولار من الولايات المتحدة وكندا.

فقد تصدّر فيلم “ليلو وستيتش”، الذي يُعيد تقديم نسخة واقعية من فيلم ديزني الشهير الصادر عام 2002، قائمة الإيرادات محققًا 304.2 مليون دولار عالميًا، منها 145.5 مليون دولار من السوق الأميركية وحدها. وتدور أحداث الفيلم حول كائن فضائي شقي يهبط اضطراريًا في هاواي وتتبناه شقيقتان، في قالب يجمع بين الكوميديا والدراما العائلية.

في المقابل، حقق الجزء الجديد من سلسلة “المهمة المستحيلة”، والذي يُجسد فيه النجم توم كروز دور العميل إيثان هانت، إيرادات بلغت 190 مليون دولار عالميًا، بينها 63 مليون دولار من أميركا الشمالية.

وتُعد هذه الأرقام بداية واعدة لموسم الصيف السينمائي، الذي يُشكّل عادة ما بين 35 إلى 40 بالمئة من إجمالي إيرادات شباك التذاكر المحلية سنويًا. كما تمثل دفعة قوية لصناعة السينما، خاصة بعد الأداء الضعيف في شهر مارس الماضي، حيث تراجعت المبيعات بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق.