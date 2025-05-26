بأجواء فخمة.. مشاهير السوشيال ميديا يجتمعون بحفل خطوبة نور ستارز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 11:53 صباحاً - في أجواءٍ ساحرة؛ احتفلت المؤثرة العراقية نور ستارز بحفل خطوبتها على شاب يُدعى كريم الشريف مساء أمس الأحد 25 من شهر مايو الجاري، وذلك ببرج خلفية بمدينة دبي، وسط حضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا.

إطلالة ملكية وحفل خطوبة فخم لـ نور ستارز

شاركت العراقية نور ستارز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وثقت خلاله تفاصيل حفل خطوبتها الفخم، من حيث القاعة الملكية ببرج خلفية بديكوراتها الأنيقة، واختارت الورود مع الفازات الكريستالية لتزيين الطاولات التي اختارت لها وللكراسي الأغطية البيضاء الأنيقة، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة والجمال الى ديكورات القاعة.

كما أطلت نور بإطلالة خطفت أنظار جميع الحضور؛ حيث ارتدت فستان أبيض لامع مطرز بالكامل ومزود بذيل، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مع اعتماد مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها؛ وأكملت إطلالتها بطقم مجوهرات ماسي فخم.

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ناصيف زيتون يشعل أجواء حفل الخطوبة

"مبروك عليكي، بدي ياها، وكل يوم بحبك"، وبغيرها من الأغاني أشعل المطرب السوري ناصيف زيتون أجواء حفل الخطوبة بأجمل أغانيه، مع تفاعل العروسين وجميع الحضور وسط أجواء مليئة بالفرح والحب.

وقد اقتصر حفل الخطوبة على الأهل وعدد محدود من الأصدقاء المقرّبين، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان الخصوصية، مع عدد من مشاهير السوشيال ميديا أبرزهم بيسان إسماعيل وخطيبها محمود ماهر، نارين بيوتي وزوجها رامي سامو، شيرين بيوتي وخطيبها أسامة وآخرين.

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بهذه الطريقة أعلنت نور ستارز خطوبتها

من قلب مدينة دبي، وفي خلفية ظهر بها برج خلفية الفخم، كانتقد أعلنت خطبتها إلى كريم الشريف في فيديو رومانسي نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت على الفيديو قائلة: "قولت نعم وإلى الأبد.. لحظة العمر".

وظهرت نور في الفيديو متألقة بفستان أسود من المخمل، وهي تتجه نحو كريم، الذي كان يرتدي الثوب والعباءة، حيث ظهرت عبارة مضيئة: "هل تتزوجينني؟"؛ وقد تزين المكان بالشموع والبالونات البيضاء، وقدّم كريم خاتم ألماس فخم لنور، التي أجابت بـ"نعم"، وارتدت الخاتم في إصبع يدها اليسرى.

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