لقطة عائلية لمحمد صلاح مع زوجته وابنتيه بعدما صنع التاريخ في مشواره الكروي للمرة الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 26 مايو 2025 11:53 صباحاً - كتب محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم بالدوري الإنجليزي، وذلك بحصوله على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للموسم، وجائزة أفضل صانع ألعاب في الوقت نفسه، ليثبت أنه ليس مجرد مهاجم استثنائي، بل لاعب شامل يُجيد التسجيل كما يُجيد صناعة الأهداف.

محمد صلاح صاحب أكبر عدد من الأهداف

https://www.instagram.com/p/DKFsbIxOJxF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKFsbIxOJxF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKFsbIxOJxF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

صنع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح التاريخ لنفسه للمرة الثانية، بعدما فاز أمس بجائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب لموسم 2024/2025، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يُنهي موسمًا بأكبر عدد من الأهداف والتمريرات الحاسمة ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم. وقد فاز صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب في نفس الموسم، تحديداً في موسم 2021/22، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة.

سجل صلاح هدفه التاسع والعشرين هذا الموسم في مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي انتهت بالتعادل 1-1. وأنهى الموسم بفارق ستة أهداف عن ثاني أفضل هداف، ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد. وقد أنهى صلاح الموسم بـ 18 تمريرة حاسمة، بفارق ستة أهداف عن ثاني أفضل لاعب، جاكوب مورفي، لاعب نيوكاسل.

لقطة عائلية لمحمد صلاح مع زوجته وابنتيه

انتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو العائلية التي ظهرت فيها عائلة محمد صلاح بعد الإعلان عن فوزه بجائزة الحذاء الذهبي وجائزة صانع الألعاب، حيث حرصت زوجته "ماغي" وابنتيه "مكة وكيان" على حضور المباراة النهائية، وظهرنَّ بجانب صلاح على أرض الملعب، وسط لاعبي ليفربول، يحتفلن معه بإنجازه، وكأنها رسالة مليئة بالحب، والتقدير، والتوازن بين النجاح المهني والحياة العائلية.

Embed from Getty Images

للمزيد من الأخبار: رنا أبو الريش لـ الخليج 365: كامل العدد يشبه حياتنا وهذه كواليس مشاركة مكة محمد صلاح

جائزة الحذاء الذهبي وجائزة صانع الألعاب

https://www.instagram.com/p/DKFc8bjNsga/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKFc8bjNsga/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKFc8bjNsga/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تُمنح جائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب تهديف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تُمنح جائزة صانع الألعاب للاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. كما سبق لمحمد صلاح وفاز 3 مرات من قبل بجائزة الحذاء الذهبي، ليُصبح إجمالي فوزه بهذه الجائزة 4 مرات. فهذا هو الموسم الرابع الذي يُنهي فيه صلاح الموسم كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، معادلاً الرقم القياسي لأسطورة أرسنال "تييري هنري" لأكثر اللاعبين حصولاً على جوائز الحذاء الذهبي.

قد ترغبين في معرفة أولاد دينا الشربيني يخطفون مكة محمد صلاح.. أحداث الحلقة 11 من كامل العدد++‏

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»