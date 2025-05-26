ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة العالمية ميلي بوبي براون بطلة مسلسل Stranger things على الإنتقادات التي تلقتها بسبب قص شعرها، قائلة: "أرفض أن أعتذر عن النمو. أرفض أن أجعل نفسي أصغر فقط لأتوافق مع التوقعات غير الواقعية لأشخاص لا يستطيعون تقبّل رؤية فتاة تصبح امرأة".

على صعيد آخر ذكرت ميلي بوبي براون خلال مقابلة ترويجية لفيلمها "The Electric State" أن إسمها الأوسط الحقيقي هو "بوني" وليس "بوبي" كما كان يعتقد الجميع، مما أثار دهشة متابعيها وحتى زميلها في الفيلم كريس برات، وخلال اللقاء، تطرقت ميلي إلى زواجها من جيك بونجيوفي.



كانت هذه تفاصيل خبر ميلي بوبي براون بتغيير جذري وهكذا ردّت على منتقديها-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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