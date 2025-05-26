غياب غير متوقع من الملكة رانيا في عيد الإستقلال .. وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وقالت:"كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة".



وأشارت إلى غيابها عن حضور الاحتفال هذا العام، موضحة أنها تابعته من مدينة العقبة، بسبب التزامها بفترة راحة إثر علاج بسيط لألم في الظهر، وقالت:"هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني".

كما عبّرت الملكة رانيا عن امتنانها لابنتها الأميرة إيمان، قائلة: "وحبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة".