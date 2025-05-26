ميرنا وليد - بيروت - حلّ بطل لبنان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا برياضة الكارتينغ كريستوفر نجيم ضيفا على موقع الخليج 365، اذ أجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عدد من المواضيع التي تخص رياضة "الكارتينغ" اذ تمرّس فيها كريستوفر وأصبح من أهم الرياضيين، بداية انطلقنا من طفولته وكيف علّمه والده مع أخوته هذه الرياضة، وصولا الى تحقيقه إنجازات وبطولات على صعيد العالم العربي وليس فقط في لبنان، كما ايضا تحدثنا اذا كان لديه مردودا ماديا من "الكارتينغ"، وما هي الرسالة التي وجهها لوالده أمام الكاميرا؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر كريستوفر نجيم: "أوقات مجبور تكون شرس"..وهذا ما قاله عن بطولاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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