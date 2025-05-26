وفاة تيكتوكر بعمر 19 عاماً .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - توفيت نجمة تيك توك آنا غريس فيلان، عن عمر ناهز 19 عامًا، بعد أقل من عام على تشخيص إصابتها بسرطان الدماغ.
أعلنت عائلة فيلان وفاتها في منشور على حسابها يوم السبت 24 مايو، ووفقًا لنعيها، توفيت يوم الجمعة 23 مايو/ أيار.
وكتبت العائلة في منشورها :"ببالغ الحزن والأسى، نعلن أن ابنتنا الجميلة، آنا غريس فيلان، انتقلت إلى حضن ربها ومخلصها يسوع المسيح، لقد تابع الكثير منكم رحلتها خلال معركتها الصعبة مع السرطان، وشهدوا على إيمانها القوي".
وأضافوا: "شكرًا لكم على آلاف الصلوات التي لا تُحصى من أجل الشفاء والسلام، نسأل الله أن يفرحنا جميعًا بيقين أنها الآن في الجنة، ولنتذكر أيضًا أن الطريق الوحيد إلى ملكوت السماوات الموعود هو الخلاص بيسوع المسيح".
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