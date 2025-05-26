هذا ما إرتدته نارين بيوتي بأول ظهور رسمي لها بعد زواجها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت نجمة السوشيال ميديا نارين بيوتي الأنظار بظهوره الرسمي الأول بعد إحتفالها بزواجها من رجل الأعمال رامي سامو، في حفل خطوبة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي العراقية نور ستارز.

وأطلت نارين بيوتي بفستان باللون الأسود مع بطانة باللون البيج، من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب وقد جاء طويل وضيق وبقصة مميزة أبرزت جمال الجسم، من دون أكمام وأكملتها بشال ردته على رقبتها.

وقد احتفلت نور ستارز بخطوبتها إلى الشاب كريم الشريف في حفل فاخر أقيم مساء الأحد في إحدى أرقى القاعات بمدينة دبي، وسط أجواء رائعة طغت عليها الرومانسية والفخامة.

وأشعل الفنان السوري ناصيف زيتون أجواء الحفل، الذي حضره عدد كبير من المشاهير الذن رقصوا وغنوا معها بأجواء مفعمة بالحيوية.

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