أزمة مسلم وزوجته تتصاعد.. وطليقته تهدد بفضح الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت أزمة مغني المهرجانات مسلم وزوجته يارا تامر تتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصعيد جديد بعد دخول طليقته، خبيرة التجميل ميكا البغدادي، على خط النزاع المشتعل بينها وبين البلوغر أروى قاسم.

فقد فجّرت ميكا البغدادي الجدل مجددًا من خلال رسالة نارية نشرتها عبر خاصية القصص على حسابها في “إنستغرام”، هدّدت فيها بفضح كل الأطراف في حال تم الزجّ باسمها في الأزمة. وقالت: “أنا بعيدة عن أي حاجة، بس لو حد قرب من حياتي أو حاول يجرني لمشاكل، ساعتها هفضح الكل، ومش هخلي حد يعرف يخرج من بيته”.

وسرعان ما أثارت تصريحاتها تفاعلاً واسعًا، أعاد الأضواء إلى العلاقة السابقة التي جمعتها بمسلم، ما فتح باب التكهنات حول احتمالية تصعيد إضافي في الساعات المقبلة.

من جانبها، ردّت زوجة مسلم الحالية، يارا تامر، برسالة غير مباشرة نشرتها عبر “ستوري إنستغرام”، قالت فيها: “أي واحدة محدش بيبصلها وبتتكلم عني أو عن جوزي، أنا مش عاملالها اعتبار أصلاً، ومش هديها القيمة اللي بتدور عليها”، قبل أن تتابع منشورها بتعليقات قاسية وصفت فيها من تهاجمها بأنها “بتحاول تتشاف بأي طريقة”، مؤكدة أنها “مش هتنول اللي بتحلم بيه”.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقّب واسع من جمهور مسلم ومتابعيه، في ظل تصاعد الخلافات بين الأطراف المعنية، وتحولها إلى مواجهة علنية على مواقع التواصل.