هالة صدقي تثير الجدل بتعليق ناري: “الصورة اتقصت للأبد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة هالة صدقي حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” ظهرت فيها برفقة المخرج عمر زهران، عقب الإفراج عنه بعد قضائه نصف مدة العقوبة في قضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف. وقد تعمدت هالة قص شخص ثالث من الصورة، في خطوة لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين.

وعلّقت هالة على الصورة برسالة مطولة وحادة، شنّت فيها هجومًا لاذعًا على من وصفتهم بـ”المدّعين” و”الأصدقاء المزيّفين” الذين خذلوا زهران أثناء أزمته. وقالت: “سعيدة جدا بفرحة الناس والأصحاب الحقيقيين، بالرغم من إنه كان عندي صدمة من أقرب الأصدقاء لعمر… منهم الوزيرة أم كرش اللي كان بيصعب عليه ولادها… وفي الآخر علشان ترضي طابوزاد بقت مع الألطيش…”، مشيرة إلى أن المقربين منه تخلوا عنه رغم معرفتهم بتفاصيل القضية منذ بدايتها.

وتابعت هالة انتقاداتها قائلة: “زي الأخ اللي كان ماسك عود وبيلف على التربيزات وعمل نفسه شاعر… ده بيطبل ودي بتطبل”، معتبرة أن كثيرين تاجروا بالموقف وظهروا بمظهر الداعمين بينما كانوا في الحقيقة يسعون لإرضاء أطراف أخرى.

وأشادت في المقابل بأشخاص وقفوا مع عمر زهران رغم أنهم ليسوا من دائرته المقربة، وعلّقت: “أصحاب عمر الحقيقيين بيرضوا ربهم مش طابوزاد… المحبة من عند ربنا، واحتفالاتهم تنسيك اللي اتعمل فيك…”.

وختمت هالة صدقي رسالتها بعبارة حاسمة: “الصورة اتقصت للأبد”، في إشارة رمزية إلى إقصاء بعض الأشخاص من حياتها ومن حياة عمر زهران بعد هذه التجربة.

وقد أثار المنشور تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين لكلمات هالة ومتعاطفين مع موقفها، وبين من انتقد أسلوبها الصريح والحاد في تناول الأزمة.