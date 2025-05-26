تصعيد قضائي في خلاف بوسي شلبي مع نجلي محمود عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد ومثير للأزمة بين الإعلامية بوسي شلبي ونجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز، تقدّم كريم ومحمد عبد العزيز بدعوى قضائية يتهمان فيها بوسي شلبي بتزوير عقد الزواج من والدهما، إلى جانب اتهامات بتزوير مستندات رسمية أخرى.

وطالب الشقيقان بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنيه، معتبرين أن بوسي شوّهت سمعة والدهما من خلال الادعاء زورًا بأنها كانت زوجته، مستخدمة وثائق مزورة، وفق ما ورد في نص الدعوى.

وفي سياق متصل، أثارت الفنانة غادة إبراهيم موجة من الجدل بتعليق ساخر عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، إذ نشرت صورة للخبر وعلّقت: “أنا ليا فيهم أربعة مليون إلا ربع، ربنا يكرمكم ويوفقكم وينصركم”، ما أثار تفاعلاً واسعًا من الجمهور عبر منصات التواصل.

وتباشر الجهات المختصة حالياً تحقيقات موسعة في القضية، حيث استمعت النيابة العامة إلى أقوال بوسي شلبي، على أن تستكمل الإجراءات القانونية في ضوء الاتهامات الموجهة لها بتزوير مستندات حكومية بهدف الادّعاء بزواجها من النجم الراحل.