مخرج “صنع في مصر” يُفجّر الجدل: أخفقت في أفلام أحمد حلمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المخرج عمرو سلامة جدلاً واسعاً خلال ظهوره في برنامج “بودكاست فايق ورايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، بعد تصريحاته الصريحة حول إخفاقه في الفيلم الذي جمعه بالنجم أحمد حلمي “صنع في مصر”، الذي عُرض عام 2014.

وتحدث سلامة بجرأة عن تجربته في الفيلم قائلاً: “أنا شايف إن شغلي فيه وحش، وأنا مش راضي عنه… الناس محبتش نوع الكوميديا، ولما اتفرجت على أول نسخة من الفيلم، قلت أنا أخفقت”. وأضاف أن كل ما في الفيلم كان تحت مسؤوليته كمخرج، معترفًا بأنه كان بإمكانه تقديم مستوى أفضل.

“صنع في مصر” من بطولة أحمد حلمي، وتدور أحداثه حول “علاء الفارسي”، شاب يدير محلًا لألعاب الأطفال يعاني من ركود في المبيعات، إلى أن يجد نفسه في مغامرة غريبة بعد أن يتحول إلى دب باندا بفعل أمنية شقيقته الصغيرة، ما يدفعه لاحقاً لإعادة التفكير في حياته وشخصيته.

واعتبرت تصريحات سلامة مفاجِئة في الوسط الفني، حيث نادرًا ما يعترف صُنّاع الأعمال بإخفاقاتهم بهذه الصراحة، ما أثار تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.