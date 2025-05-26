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“آخر ريال”.. شباب مدلّلون في مواجهة الواقع على MBC1

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“آخر ريال”.. شباب مدلّلون في مواجهة الواقع على MBC1

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مواقف طريفة لخمسة شباب طائشين، قرر أهاليهم حرمانهم من المصروف الشهري، ضمن الكوميديا الاجتماعية “آخر ريال” والذي يعرض على MBC1. تتوزع أدوار البطولة بين فتون الجارالله، آيدا القصي، مؤيد بغداد، صلاح زبيدي، محمد النهدي، وهو من تأليف ساندرين زينون وسارة منصور وإخراج مازن فياض وساندرين زينون.

تدور أحداث العمل حول خمسة شباب مدللين من عائلات ثرية، بسبب تصرفاتهم الطائشة ومشاكلهم المتكررة، تتخذ عائلاتهم قرارًا جماعيًا بحرمانهم من المصروف الشهري، لإجبارهم على تحمل المسؤولية والاعتماد على أنفسهم. تبدأ الرحلة في محاولة العمل والعيش بدون دعم مادي، وتنتج عن ذلك مواقف طريفة، فوضوية، وصراعات، في وقت تحاول الشخصيات شق طريقها من خلال بعض المشاريع الصغيرة التي تصطدم جميعها بالفشل.

يُعرض مسلسل “آخر ريال” على MBC1، من الأحد إلى الخميس 07:00 مساءً بتوقيت الرياض.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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