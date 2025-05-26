بالفيديو- الممثل ميشال حوراني يفوز بالانتخابات في الجنوب وهذه أول رسالة له

فاز الممثّل اللبنانيّ ميشال حوراني بالانتخابات البلديّة بعدما ترشّح لعضويّة مجلس بلديّة بلدته “دير ميماس” عن محافظة الجنوب الّتي أجريت يوم السبت في الرّابع والعشرين من أيّار/مايو الجاري.

وقد احتفل “حوراني” بالفوز مع أهل بلدته “دير ميماس” وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وقد وجّه “حوراني” رسالة لأهل بلدته الّذين منحوه ثقتهم وقال: “شكرًا دير ميماس على الثّقة. شكرًا على المحبّة الكبيرة الّتي لمستها في الوجوه قبل الأرقام..كلّ الاحترام والتّقدير لأعضاء اللائحة الصّديقة المنافسة ولأهلنا الّذين صوّتوا لها.”.

وتابع: “أضع نجاحي ونجاحنا جميعًا في خدمة بلدتنا. انتهت الانتخابات لتجتمع القلوب والعقول منجديد وتبدأ ورشة العمل. جميعنا معًا لديرميماس أجمل وأفضل.

وكانت الانتخابات البلديّة والاختياريّة في لبنان قد شهدت هذا العام إقبالًا لافتًا من الوجوه الفنّيّة المعروفة، لخوض غمار العمل البلديّ والعمل الاختياريّ والمشاركة في الاستحقاق الانتخابيّ، إذ فاز الممثّل اللبنانيّ طوني عيسى بعضويّة مجلس بلديّة بلدته عمشيت. وفازت المخرجة اللبنانيّة، ليال ميلاد راجحة، بمنصب نائب رئيس بلدية بلدتها ديردوريت – الشّوف.