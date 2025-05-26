الكشف عن تفاصيل جديدة حول فيلم “فرقة الموت” وموعد عرضه

بعد طول انتظار، كشف المؤلّف صلاح الجهيني عن موعد عرض فيلم “فرقة الموت” بطولة نخبة من الممثّلين أحمد عزّ، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشّامي، فريدة سيف النّصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، مع عدد من ضيوف الشّرف منهم أمينة خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الدّيب.

وفي معرض ردّه على سؤال أحد متابعيه بعد سؤاله عن موعد عرض الفيلم قال صلاح الجهيني عبر حسابه على موقع “فايسبوك”: “إن شاء الله العيد الصّغير”. في إشارة منه بأن العمل سيتّمّ عرضه في موسم عيد الفطر المقبل ٢٠٢٦.

ومن المتوقّع أن يستأنف تصوير الفيلم خلال الفترة القادمة تمهيدًا لدخوله في مرحلة المونتاج لعرضه العام القادم.

نذكر أنّ أحمد عزّ يصوّر فيلم “The Seven Dogs” في السّعوديّة الّذي يجمعه على صعيد البطولة بالممثّل كريم عبد العزيز إذ يحرص المستشار تركي آل الشّيخ على نشر مشاهد متعدّدة من مواقع التّصوير من فترة لأخرى وهي عبارة عن مشاهد أكشن قويّة ومتطوّرة، ممّا يُبشّر بأنّ الجمهور على موعد مع فيلم مميّز بتقنيّات عالميّة.

فيلم “The Seven Dogs” كتب القصّة المستشار تركي آل الشّيخ، رئيس هيئة التّرفيه بالمملكة العربيّة السّعوديّة، بالمشاركة مع فريق Big Time، سيناريو وحوار محمّد الدّبّاح ومن إخراج العالميَّين بلال وعادل المعروفَين بأعمالهما المتميّزة، أحدثها الفيلم الهوليووديّ الشّهير Bad Boys 3.