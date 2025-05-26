شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل الفنانة فايزة كمال.. والمال والبنون ورأفت الهجان أبرز أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم الـ26 من مايو ذكرى رحيل الفنانة القديرة فايزة كمال، التي غيّبها الموت قبل عقدٍ من الزمان بعد صراعٍ مع المرض، تاركةً وراءها إرثًا فنيًّا حافلًا بالأعمال المتنوّعة التي خلّدت اسمها في ذاكرة الفن المصري.

ظهرت موهبة فايزة كمال مبكرًا، فشاركت في السنة الأولى بالمعهد بمسلسل "العدل والتفاح" أمام نجوم مثل مديحة كامل وعبد الله غيث. وتوالت أعمالها في الكويت، حيث شاركت في مسلسل "وتاه الطريق" للمخرج سامي محمد علي، وفيلم "الطائرة المفقودة"، قبل أن تعود إلى مصر في الثمانينيات لتبني مسيرةً استمرت 30 عامًا، قدمت خلالها عشرات الأعمال في التلفزيون والسينما. ويعتبر مسلسلات المال والبنون ورأفت الهجان وفوازير ألف ليلة وليلة أبرز أعمالها.

تزوّجت من المسرحي مراد منير، وأنجبت يوسف وليلى، وواصلت عطاءها الفني حتى واجهت مرضًا قاسيًا، وفي أيامها الأخيرة، تعرّضت الفنانة لأزمة صحية حادة نُقلت على أثرها إلى العناية المركزة في مستشفى قصر العيني، حيث كشفت الفحوصات إصابتها بسرطان الكبد، وفي 26 مايو 2014، أسلمت الروح، تاركةً جمهورها في صدمة وحزنٍ عميق.

رغم رحيلها، تبقى فايزة كمال حاضرَةً بأدوارها التي لا تُنسى، وشاهدةً على مسيرة فنية غنية بالإبداع والتأل