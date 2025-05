شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب سلسلة The Hunger Games.. اعرف إزاى تشارك في الفيلم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فريق إنتاج فيلم The Hunger Games عن فرصة لاختيار "معجب محظوظ" ليشارك في بطولة فيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping، المقرر عرضه في دور السينما في نوفمبر 2026.

سيُخرج فيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping المخرج فرانسيس لورانس، وسيناريو بيلي راي المُقتبس من رواية سوزان كولينز الأكثر مبيعًا التي تحمل الاسم نفسه.

وتدور أحداث فيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping قبل 24 عامًا من أحداث أول كتاب وفيلم من سلسلة The Hunger Games، وذلك بعد النسخة الخمسين من السلسلة، والتي شارك فيها هايميتش أبيرناثي (الذي جسّده وودي هارلسون في الأصل).

أعلنت سلسلة The Hunger Games عبر حسابها الرسمي على منصة X عن دعوة المعجبين الراغبين في المشاركة في فيلم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping، لتقديم تجارب الأداء، حيث يُطلب من المتقدمين تمثيل مشهد، أو أداء أغنية، أو مفاجأة موهبة جديدة.

لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وجميع المواهب مرحب بها، ويجب ألا تتجاوز مدة تسجيلات تجارب الأداء المصورة دقيقة واحدة، ويمكنكم الاطلاع على القواعد الكاملة على موقع Lionsgate الإلكتروني.