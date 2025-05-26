شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تستعد لطرح "كف ورا كف" بالتعاون مع عمرو قطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض المطربة هدى تجربة غنائية جديدة من خلال تعاونها مع الشاعر عمرو قطب في أغنية تحمل عنوان "كف ورا كف"، وهي من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقي نوار البحيري.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة فنية جديدة تستكمل بها هدى مسيرتها الغنائية بأسلوب مختلف ومميز.

وكانت آخر أعمال هدى أغنية "مستفزة" كلمات حسام موكا وإبراهيم الشناوي وألحان أحمد سعد وتوزيع أشرف البرنس وإدارة الإنتاج محمد الشناوي ومسجل صوت أحمد جودة.

أغنية أخرى بعنوان "بيعملولى أعمال" من كلمات رضا المصرى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، وتقول كلمات الأغنية: في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير .. وناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير.. و ناس كلامهم يريح ويبشرك بالخير.

يذكر أن هدى طرحت عدة أغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية "Boom" و"الصادق الأمين" في رمضان و"جامدة" و"جر ناعم" ولاقوا صدى جيدا عند الجمهور المصري والعربي.