شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بشكل مميز ومختلف في فيلم ريستارت مع تامر حسنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة هنا الزاهد بشكل مميز ومختلف في أحداث فيلم ريستارت الذى تقدم بطولته مع النجم تامر حسنى والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 29 مايو الجارى، حيث بدا ذلك واضحًا في كليب أغنية المقص الأغنية الدعائية للعمل، والذى قدمها تامر حسنى مع المطرب الشعبى رضا البحراوى، حيث ظهرت هنا وهى ترتدى بدلة رقص وقفطان مغربى في بعض اللقطات، بالإضافة إلى أحداث جيدة ومميزة في الشخصية التي تقدمها هنا في أحداث الفيلم الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية في صيف 2025.



هنا الزاهد

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

وتتعاون المخرجة سارة وفيق مع النجم تامر حسنى خلال فيلم "ريستارت" فى السينما للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.



هنا الزاهد وتامر حسني



هنا الزاهد في فيلم ريستارت



هنا الزاهد في فيلم ريستارت