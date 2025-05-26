طليق إلهام عبد البديع يطاردها والشرطة تتدخل

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة الشابة إلهام عبد البديع، للمطاردة من طليقها الملحن والمنتج وليد سامي بسيارته، وذلك بحسب ما كشفته في محضر حررته للشرطة.

وفي التفاصيل، تلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا يفيد بتعرض إلهام عبد البديع للمطاردة من طليقها، بسيارته أعلى محور 26 يوليو دائرة مركز كرداسة. وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتكثيف التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت غلهام في بلاغها أنها أثناء سيرها أعلى المحور تعرضت لمطاردة من قبل طليقها، فتوقفت بسيارتها عند أحد التمركزات الأمنية، وتم التحفظ عليهما واقتيادهما لمركز شرطة كرداسة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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