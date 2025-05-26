كلب يطارد إبن زينة.. حادث أليم وإجراءات قانونية

ميرنا وليد - بيروت - تعرض إبن الممثلة المصرية زينة لإصابة، بعد أن طارده كلب داخل وحدته السكنية في مدينة الشيخ زايد في القاهرة، وهو يلعب مع أصدقائه.
وقد تم نقل الطفل إلى أحد المستشفيات حيث تلقى الإسعافات اللازمة، وبدأت التحقيقات في الواقعة.
وقد تبلغت مديرية أمن الجيزة بلاغاً بإصابة طفل نتيجة تعرضه لهجوم كلب، وإنتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث.
وكشفت التحقيقات أن الطفل هو إبن الممثلة المصرية، وكان يلعب مع أولاد حين هاجمه كلب بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته في أثناء محاولته الهرب.
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