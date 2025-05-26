أمينة خليل تحتفل بحنتها في أجواء عائلية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية أمينة خليل، بحفل الحناء، مساء أمس، وسط أجواء لافتة، حضره العائلة والأصدقاء المقربين.



وكشفت الممثلة المصرية جميلة عوض، عن صورة من الحفل، إذ شاركت متابعيها صورة برفقة أمينة من الحل، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: "مينمين هي العروسة.. ليلة الحنة"، وذلك في إشارة إلى أمينة خليل.

ويشار إلى أن أمينة لم تكشف حتى الآن عن موعد زفافها، أو عن هوية العريس، إلا أن تعليقات المتابعين تشير إلى أن الحفل اقترب نظرا لمراسم الزفاف التي بدات بحفل الحناء.

يذكر أنه إنتشر عبر الانترنت مقاطع فيديو لأمينة خليل خلال تواجدها في مهرجان كان السينمائي بصحبة المصور أحمد زعتر، بعد إنتشار أخبار حول دخولهما علاقة عاطفية.

واللافت أنه عندما لاحظا توجه عدسات الكاميرا نحوهما، إبتعد أحمد عن أمينة وإلتقط صوراً لها.

ورغم حرص أمينة خليل على إبقاء حياتها الخاصة بعيداً عن الأضواء، إلا أن الاخبار حول ارتباطها العاطفي لا تزال تتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تكرار ظهورها برفقة شخصية معروفة في الوسط الفني مع انه ليس ممثلاً او مغنياً. وفي التفاصيل، انتشرت عدة صور ظهرت فيها أمينة الى جانب المصور الفوتوغرافي المعروف أحمد زعتر، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وكانت البداية خلال مهرجان الجونة السينمائي 2024، عندما التُقطت لهما صورة داخل معرض خاص بالمصور محمد بكر. وأشارت العديد من التقارير الحديثة ان الزواج بات قريباً وسيقام باجواء خاصة وذلك بعد ان بدأت علاقة الثنائي قبل أكثر من عامين ونصف، بعيداً عن الإعلام وتطورت لتصبح جدية.